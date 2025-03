Ein Solo-Recital mit Thomas Ströbele! Der Ditzinger Blockflötist und Komponist spielt die Partita a-Moll BWV 1013 in vier Sätzen für Flöte solo von Johann Sebastian Bach sowie sein Opus "Trittico per uno" (Versuch, Kampf und Friede der Kommunikation). Erleben Sie einen insprierenden Vormittag in der Konstanzer Kirche!