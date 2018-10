Cocktailkurs Stuttgart by Phantombar

× Erweitern Foto: Pixabay Cocktail

Unter dem Motto „Mixen, Shaken, Spaß haben“ nehmen wir Dich in entspannter Atmosphäre mit in die Welt des Cocktailmixens. In unserem Cocktailkurs im SI Centrum Stuttgart lernst Du alles über Cocktails und deren Zubereitung.

Nun bist Du gefragt! Unter Anleitung unseres Chef-Barkeepers wirst Du selbst sechs Cocktails mixen, bestehend aus Klassikern und ausgefalleneren Kreationen, und sie selbstverständlich auch trinken und genießen.

Die wichtigsten Infos:

WO?

Der Cocktailkurs findet in der Phantombar im SI Centrum Stuttgart statt.

DAUER?

Der Kurs dauert ca. drei Stunden und beinhaltet das Mixen von sechs Cocktails.

KOSTEN?

Der Cocktailkurs kostet inklusive aller Mix-Getränke und Spirituosen 69 € pro Person (inkl. MwSt).

TICKETS?

Bitte beachte, dass Tickets nur online buchbar sind (http://cocktailkurs-stuttgart.com/) da wir aus organisatorischen Gründen keine Abendkasse anbieten können.

Deine Chance!

Cocktailliebhaber und alle, die es noch werden wollen, sollten sich dieses köstliche Event nicht entgehen lassen! Also komm zu unserem Cocktailkurs nach Stuttgart und werde Dein eigener Barkeeper! Besuche für weitere Infos gerne unsere Website:

www.cocktailkurs-stuttgart.com

FRAGEN?

Sollte es Fragen geben stehen wir Dir gerne jederzeit unter erlebnis@phantombar.de zur Verfügung.

Wir freuen uns auch euch !

Hinweise:

- Keine Alkoholunverträglichkeit-

Mindestalter: 18 Jahre

- Tickets nur solange der Vorrat reicht