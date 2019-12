× Erweitern Becksteiner FeierWelt Cocktailparty XXXL - Beckstein

#WEMAKEPARTYGREATAGAIN

.

Deshalb lassen wir es im Frühjahr 2020 mal wieder so richtig krachen: die COCKTAILPARTY XXXL in der Abfüllung und dem Lager der Becksteiner Winzer eG steht wieder an! 🚨🚨🚨

.

Es heißt also, wie in den vergangenen Jahren, auch in diesem Jahr wieder: INDUSTRIE TRIFFT PARTY - mit den besten DJs aus dem Taubertal und unseren legendären Longdrinks, Cocktails und natürlich gutem Becksteiner Wein. 🎶🍷😏

.

📣 Vorglühen könnt ihr außerdem auch: beim BECKSTEINER MAI- & WINZERFEST am 01. Mai; ebenfalls im Winzersaal und im Lager der Becksteiner Winzer! 🔥

.

FACTS

=====

📆 Samstag, 02. Mai 2020

📍 Abfüllung/Lager der Becksteiner Winzer eG

(Am Nonnenberg 3, 97922 Lauda-Königshofen)

🕗 Beginn: 19:00 Uhr

.

TICKETS sind an der Abendkasse erhältlich.

.

Mehr Infos unter www.becksteiner-feierwelt.de und in Facebook: https://www.facebook.com/events/538201747022247/