Cocktails mixen wie ein Profi...

In diesem unterhaltsamen Kurs lernen Sie, Cocktails wie ein Profi zu mixen. Wir beginnen mit einer Einführung in die verschiedenen Utensilien und Werkzeuge, die Sie benötigen.

Anschließend erfahren Sie die grundsätzlichen Mixtechniken und tauchen in die historischen Hintergründe der einzelnen Cocktails ein. Sie werden vier alkoholische Cocktails und zwei alkoholfreie Cocktails mixen. Alle Teilnehmenden dürfen selbst Hand anlegen und das Ergebnis natürlich auch probieren.

Bitte fahren Sie nach der Veranstaltung nicht mehr selbst mit dem Auto!

Kursleitung: Ardi Stiemer