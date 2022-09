Cocobella, Cocolores

Wenn man am Montagmorgen noch nicht so ganz fit für die Arbeit ist, hat man sich am Samstag wohl mal wieder ein bisschen zu gut bei „Cocobella“ im Cocolores amüsiert!

Denn hier wird gefeiert bis zum Morgengrauen und den kühleren Temperaturen im Herbst keine Chance gegeben. Wechselnde lokale DJs heizen mit den besten Sounds der letzten Jahre ganz ohne Genregrenzen den Club so richtig auf und bringen selbst den letzten Partymuffel dazu, die Tanzfläche zu erobern. Um so richtig in Stimmung zu kommen, gibt's bis 23 Uhr für alle Gäste freien Eintritt und für jede Dreiergruppe Mädels eine Flasche Prosecco aufs Haus. Damit auch die männlichen Besucher etwas haben, um sich zu freuen, gibt’s bis 23 Uhr dank Happy Hour zahlreiche Drinks zu Special Preisen! Shots kosten dann nur je zwei Euro, Bier jeweils drei Euro, ausgewählte Longdrinks gibt’s für fünf Euro und Cocktails für je sechs Euro. Damit sollten eigentlich alle Wünsche erfüllt sein und der Partynacht nichts mehr im Weg stehen – auf ins Cocolores!