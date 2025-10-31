CodeKids: Programmieren spielerisch lernen!

mit Selina Schmitt

bis

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm

Für Kinder von 6 bis 7 Jahren.

Die Reihe CodeKids lädt Kinder in verschiedenen Altersgruppen dazu ein, erste Schritte im Bereich Programmieren zu machen: kreativ, verständlich und mit ganz viel Spaß. An diesem Tag lernen die Kinder erste Grundlagen des Programmierens, indem sie einfache Befehle eingeben und die Bienen-Roboter durch einen Parcours steuern. Ganz nebenbei werden logisches Denken und Problemlösefähigkeiten gefördert.

Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin. 

Anmeldung erforderlich

Info

230387_151010454965699_4111711_n.jpg

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=151010454965699&amp;set=a.151001268299951.37820.150992101634201&amp;type=1&amp;theater

Mediathek Neckarsulm Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm
Kinder & Familie
bis
Google Kalender - CodeKids: Programmieren spielerisch lernen! - 2025-10-31 16:00:00 Google Yahoo Kalender - CodeKids: Programmieren spielerisch lernen! - 2025-10-31 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - CodeKids: Programmieren spielerisch lernen! - 2025-10-31 16:00:00 Outlook iCalendar - CodeKids: Programmieren spielerisch lernen! - 2025-10-31 16:00:00 ical

Tags