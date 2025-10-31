CodeKids: Programmieren spielerisch lernen!

Für Kinder von 6 bis 7 Jahren.
Die Reihe CodeKids lädt Kinder in verschiedenen Altersgruppen dazu ein, erste Schritte im Bereich Programmieren zu machen: kreativ, verständlich und mit ganz viel Spaß. An diesem Tag lernen die Kinder erste Grundlagen des Programmierens, indem sie einfache Befehle eingeben und die Bienen-Roboter durch einen Parcours steuern. Ganz nebenbei werden logisches Denken und Problemlösefähigkeiten gefördert.
Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Termin.
Anmeldung erforderlich
Info
