CodeKids: Spielerisch Programmieren mit BeeBots und Blu

Wir entdecken mit einer Geschichte, wie Roboter und Codes funktionieren. Mit kindgerechten Symbolen steuern wir unsere Bienenroboter und lösen knifflige Aufgaben.

Programmieren kann ganz einfach sein! Aber wozu braucht man das überhaupt? Und was kann man damit machen? Mit Hilfe einer Geschichte finden wir heraus, wie Roboter und Computer funktionieren und was eigentlich Codes sind. Unser neues Wissen testen wir sofort an den süßen Bienenrobotern, den sogenannten BeeBots. Zur Unterstützung haben diese ihre blauen Brüder mitgebracht, die BlueBots. Beide Roboter arbeiten mit einer „visuellen Programmiersprache“. Wir steuern die Roboter also selbst - und zwar mit kindgerechten Symbolen wie Pfeilen und einer Pausetaste. Dann noch der Go-Button und los geht’s! Freut euch auf knifflige Aufgaben und genug Zeit die Roboter mit euren eigenen Befehlen zu programmieren. Es ist kein Vorwissen nötig. Tipp: In unserer neuen EntleihBAR gibt es unterschiedliche Roboter zum Entdecken für zu Hause! Sowohl den BeeBot für Kinder ab 4 Jahren, als auch den Ozobot für Kinder ab 6 Jahren findet ihr dort zum Ausprobieren.