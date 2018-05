Coffee, Cake & Selbstverwaltung – ein entspannt kulinarischer Nachmittag im DemoZ

Das DemoZ lädt zu Kaffee und Kuchen – natürlich vegan! Von Marmor bis Maulwurf ist für jede*n was dabei und es wäre eine Verschwendung, diesen Sonntag Nachmittag nicht in netter Gesellschaft im wunderbaren Hinterhaus der Wilhelmstraße 45/1 zu verbringen. Die Einnahmen dieses Tages kommen der Finanzierung des leider immer noch nicht abgeschlossenen Baus unserer Lüftungsanlage zugute. Also – erscheint zahlreich, macht Kuchenparty und tut dabei auch noch etwas Gutes! Damit es zum Kuchen auch in Kürze wieder Konzerte regnet!