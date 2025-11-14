Colbinger – Akustik Rock

Tapasbar spezial: Essen & Musik.

Colbinger – Stimme, Songwriter, Lyriker und Gitarrist. Seine Lieder nennt er Erinnerer und Gefährten. Er verwebt Elemente aus Country und Folk mit einer Prise Blues und der Leichtigkeit des Funks zu seinem unverkennbaren persönlichen Stil des Akustik Rock. Seine Texte behandeln das Zwischenmenschliche im Alltag und spannen damit unaufgeregt den Bogen zu den großen philosophischen Themen. Mit kraftvoll markanter Stimme und Spielfreude nimmt er sein Publikum mit auf eine gemeinsame Reise, tief berührend und immer mit einem Augenzwinkern. Colbinger rockt.