Poetry Slam

Bei diesem literarischen Vortragswettbewerb darf man sich mal wieder auf Texte vom Allerfeinsten gefasst machen. Sei es Lyrik, Prosa, Rap, Witziges, Ernstes, Trauriges, Politisches oder komplett Sinnfreies, auf der Bühne ist alles erlaubt, außer Requisiten, geklaute Texte und Zeitlimitüberschreitungen. Wer am Ende des Abends das Wortspektakel für sich entscheiden kann, liegt im wahrsten Sinne des Wortes in den Händen des Nürtinger Publikums. Slam Poet Lukas Bühner, selbst in Nürtingen aufgewachsen, wird durch den Abend führen und Poet:innen aus dem süddeutschen Raum in die Stadt am Neckar holen. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.