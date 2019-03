Colbinger - Stimme, Songwriter, Gitarrist und Weltenbummler aus Süddeutschland. Er kennt das Licht und die Schatten, die Freuden und die Zweifel und vor allem die Hoffnung, die einen weitergehen lässt und nennt seine Songs liebevoll Erinnerer und Gefährten. Seine charismatische Stimme, von rauh bis zart, von laut bis leise und sein sehr persönlicher Stil verweben Akustikrock mit County und Folk, er würzt diesen mit der Leichtigkeit des Funks und einer Prise Melancholie des Blues. Colbinger hat eine klare Botschaft: "Die Gewissheit um die Schaffenskraft des Gutem in allem." Er holt uns ab und nimmt uns mit auf eine Reise, geprägt von der unbändigen Lust am Leben und sich den eigenen Irrungen und Wirrungen zu stellen, um vielleicht ein Augenzwinkern später eine Erkenntnis reicher zu sein. Es ist seine natürliche Ausdruckskraft und das Gespür für den Augenblick, die poetisch berührenden Texte und die musikalische Freude, die die Herzen seines Publikums erreichen und begeistern.

So auch sein Leitzsatz: "Machen wir uns auf und bleiben wir dran."

Colbinger ist 2018/2019 auf "Machen wir uns auf und bleiben wir dran" - Tour durch Deutschland, spielt in Österreich und auch in der Schweiz und stand in den letzten Jahren unter anderem mit Tito & Tarantula, EB Davis, Sophie Hunger, der Bassistin von Joe Cocker, Oneida James Rebeccu und Jesper Munk auf einer Bühne.

Schallmagazin Berlin 1/2016

"...er macht aus Lebenserfahrung und alten Wunden große Liedkunst...und wird mit seinem neuen Album viele neue Fans dazugewinnen. Ganz so wie er im Finalen Song "King Without A Crown" singt: "In uns allen steckt ein König ohne Krone, erinnern wir uns gemeinsam daran."

Folker Magazin – ByteFM 1/2016

"Colbinger gelingt mit seinem Solowerk das Kunststück ein Album zu produzieren, das auch nach vielfachem Hören viel Freude bereitet...da bekommt das ausgelutschte Sprichwort „er macht sein Ding“ neue Authentizität."

Er-em online.de 12/2015

"Colbinger interpretiert die Texte mit Überzeugung, der Mann steht hinter seinen Botschaften, und liefert ein Album, das zum konzentrierten Zuhören einlädt und viel Stoff für eigene Gedankengänge liefert."

Landeszeitung Lüneburg 11/2015

"Colbinger hat dieses leidenschaftlich-sehnsüchtige Timbre auf den Stimmbändern, die einen dazu bringt, mitzufühlen. Übrigens: eine Stimme und eine Gitarre – mehr braucht es nicht, um Herzen zu erobern."