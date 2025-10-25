COLD! Das kalte Herz

Das Leben im Schwarzwald ist hart, als junger Köhler erst recht: Peter Munk müht sich ab mit dem Beruf, der ihm nur ein geringes Einkommen bringt, und wird obendrein noch von der Gesellschaft verachtet.

Ganz anders als der laute Tanzbodenkönig oder der reiche Ezechiel, die alles Geld der Welt haben und von allen bewundert werden. Da muss es doch eine einfache Lösung geben… Peter sucht das Glasmännlein auf, den guten Geist des Waldes, und erhält von ihm den gewünschten Reichtum. Der jedoch ist schnell verspielt, und auch Peters Avancen an seine Angebetete Lisbeth wollen nicht so richtig zünden. Eine Möglichkeit bliebe noch, gibt es doch im Wald auch den bösen Geist, den Holländer-Michel. An ihn wendet sich Peter in seiner Verzweiflung. Doch der Deal, den Michel Peter vorschlägt, geht zu Herzen. Und er ist kalt – eiskalt!

Das Märchen von Wilhelm Hauff, 1827 als Binnenerzählung eingebettet in seine Novelle »Das Wirtshaus im Spessart«, handelt von der Sehnsucht nach einem besseren Leben und von der Gefahr, sich im Emporkommen selbst zu verlieren. Regisseurin Karin Eppler bringt den Text in einer modernen Adaption mit drei Schauspieler*innen und Schattenspielelementen auf die Tonne-Bühne.