Cold Shot lebt den Rock und Blues der 60er- bis 80er-Jahre. Um den stimmgewaltigen Frontman Jörg Stockinger versammeln sich vier Musiker aus der Region Heidenheim, die sich ihre persönliche Note in unzähligen Bands der lokalen Szene erspielt haben.

Freut euch auf Songs von Jimi Hendrix, Whitesnake, Led Zeppelin, ZZ Top, Judas Priest, The Doors, B. B. King, Deep Purple, AC/DC, Pink Floyd, Cream, Golden Earring, Jethro Tull, Saxon, Gary Moore etc.

Für die Bewirtung inklusive Sitzmöglichkeiten ist gesorgt. Einen Extra-Service gibt es für alle Radfahrer*innen: Der ADFC Heidenheim sorgt für bewachte Fahrradparkplätze hinter dem Rathaus. Auch in diesem Jahr kommt wieder unsere Foto-Box zum Einsatz, in der kostenlos Schnappschüsse gemacht werden können.