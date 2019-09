Im Oktober zeigen wir eine der schönsten Liebesgeschichten, die das Kino seit Langem gesehen hat. Der Film ist ein schwarz-weißes Meisterwerk der Melancholie und der Tragik einer Geschichte zweier Exilanten, die über die Jahre und Länder hinweg nicht voneinander lassen können.

Polen 1949. Während des polnischen Wiederaufbaus ist der begabte Komponist Wiktor auf der Suche nach traditionellen Melodien für ein neues Tanz- und Musik-Ensemble. Dem Kulturleben seines Landes möchte er so frisches Leben einhauchen. Unter seinen Studentinnen ist auch die Sängerin Zula, gleich im ersten Augenblick elektrisiert sie Wiktor. Schön, hinreißend und energiegeladen ist Zula schon bald der Mittelpunkt des Ensembles und die beiden verlieben sich ineinander. Ihre brennende Leidenschaft scheint keine Grenzen zu kennen. Doch als das Repertoire des Ensembles zunehmend politisiert wird, nutzt Wiktor einen Auftritt in Ostberlin, um in den Westen zu fliehen. Zula bleibt der verabredeten Flucht fern und doch führt das Schicksal die beiden Liebenden Jahre später erneut zueinander. Wiktor begegnet Zula in Paris, nur so flammend ihre Liebe, so zerrissen ist das Paar und Zula muss eine tiefgreifende Entscheidung treffen. Zwischen Heimat und Exil, zwischen Leidenschaft und Verlust sind Frankreich, Jugoslawien und Polen die Schauplätze der fatalen Liebe eines Paares, das vor dem Hintergrund des Kalten Krieges ohne einander nicht leben kann und miteinander fast keinen Frieden findet.

In seinem einzigartigen Meisterwerk erzählt Oscar-Preisträger Paweł Pawlikowski von der schier unbändigen, zutiefst menschlichen Kraft der Liebe. Formal und inhaltlich bestechend, ist der Film emotional und sinnlich, raffiniert, voller Schönheit und Trauer und melancholisch ohne nostalgisch zu sein. Das liegt auch an den beiden exzellenten und charismatischen Darstellern Tomasz Kot und Joanna Kulig. In so magischen wie sinnlichen Bildern überzeugt „Cold War – Der Breitengrad der Liebe“ mit einer überragend starken Liebesgeschichte, die in ihrer Unerbittlichkeit und Intensität lange nachwirkt.