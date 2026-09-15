Coldheart - Classic Rock live & in Perfektion

Erlebt eine Zeitreise durch die goldene Ära des Rock – mit einer Show, die begeistert!

COLDHEART steht für handgemachten, stilechten Classic Rock, mit höchster Spielfreude und beeindruckender musikalischer Präzision. Die sechs erfahrenen Musiker bringen die größten Rockhits aller Zeiten auf die Bühne – von Led Zeppelin, Deep Purple, Metallica über Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, AC/DC, Journey bis hin zu Gotthard, Judas Priest, Guns N’ Roses und vielen mehr.