Die Band steht für handgemachten und stilechten Classic Rock Cover in Perfektion. Die sechs erfahrenen Musiker präsentieren mit höchster Spielfreude und Präzision Songs des Classic Rock, des Hard Rock und Metal bis hin zu rockigen Balladen. Coldheart zeichnet sich insbesondere durch die vier unterschiedlichen Sänger aus wodurch zum Einen die Songauswahl sehr vielfältig ist und zum anderen für jeden, der die Rockmusik liebt, immer was dabei.

Das abwechslungsreiche Programm umfasst nur die besten und bekanntesten Rockhits von u.a. Deep Purple, Journey, Metallica, Toto, Queen, Pink Floyd, Manfred Man, Gotthard, Scorpions, Bon Jovi, AC/DC, Judas Priest, Billy Idol, Manowar, Guns n´ Roses uvm.

Coldheart bringen ein höchst professionelles und stimmungsvolles Konzerterlebnis auf die Bühne und verführen jeden Zuhörer in die gute alte Zeit des Classic Rock.

Die Resonanz des Publikums zeigt, dass die Band mit ihrem breitgefächerten Repertoire zwischen „mal hart“ und „mal zart“ den Geschmack der Zuhörer punktgenau trifft.

Das Motto von Coldheart lautet – "The show must go on“