Das brandneue von Schlagzeuger Chris Barchet zusammengestellte Quartett COLE’S BUSINESS lässt eine Ara aufleben – Erinnerungen an Wes Montgomery, Grant Green oder George Benson werden wach.

Funky Hardbop mit unwiderstehlichen Melodien, bluesy Sounds und rhythmisch raffinierten Arrangements. Die vier Jazzmusiker beherrschen ihr Handwerk und bereiten mit virtuosen Soli, abwechslungsreichen Grooves und einem einfallsreichen Programm ein vergnügliches Konzerterlebnis.

Der Tübinger Schlagzeuger Chris Barchet hat sich nach seinem Jazz Studium seine Sporen in der musikalisch ansprechenden Musikszene der Niederlande verdient.

Frank Wekenmann ist ein musikalisches Chameleon an der Gitarre! Mit der Balkan-Folk Gruppe „Foaie Verde“ veröffentlichte er drei CDs und ist in ganz Deutschland auf Tournee.

Frank Eberle ist ein viel gefragter Jazzpianist, Komponist und Arrangeur aus Stuttgart und konzertierte u.a. mit der SWR Big Band, den Reutlinger Philharmonikern und Ute Lemper.

Bassist Tobias Fritzen hat bereits eine beeindruckende Vita vorzuweisen: Er arbeitete mit national und international renommierten Künstlern sowohl live als auch im Studio zusammen (u.a. Nils Wogram, Jakob Manz).