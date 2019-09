Colin Jamieson´s Dynamite Daze

Aus den einsamen Weiten der schottischen Highlands startete Colin Jamieson 1969 in die Welt des Rock n Roll. Geschult bei hunderten Auftritten mit der Woodstocklegende Country Joe Mc Donald eroberte er in den 70er Jahren Europa und landete 1976 in der Band des Rock ́n ́ Roll Heros Ted Herold. Mit der Band Highlander feierte er internationale Erfolge, spielte mehrfach auf dem Wacken Open Air und vielen anderen renommierten Festivals. Jazz-gestählt bei Bill Ramsey und Oskar Klein zählt er heute zu den besten Schlagzeugern Europas. Über 30 Plattenproduktionen (unter anderen mit Country Joe Mc Donald) und unzählige Nebenprojekte sprechen für sich. Wo andere an Rente denken packt Colin noch einen drauf und zeigt, daß er an seinem Instrument auch heute keinen Deut an Kraft und Groove verloren hat. Er verbindet Können und Spielwitz mit seiner individuellen Technik zu einer begeisternden Show.

Mit seiner Band Dynamite Daze zelebriert er einen abgefahrenen avantgardistischen Bluesrock-Mix. Dazu die Show des Magiers an den Fellen. Das Quartett um Colin Jamieson zählt zu den meistbeschäftigten Blues-Rock Bands Europas. Bei über 500 Auftritten in Clubs und auf internationalen Festivals haben sich Dynamite Daze eine begeisternde Souveränität erspielt, mitreißend festgehalten auf dem aktuellen Tonträger „Phone Call From The Dive“. Das bei Deutschlands renommiertem Musiklabel StoMo Records erschienene neue Album wurde live aufgenommen und belegt deutlich hörbar ihren hervorragenden Ruf als eine der besten Live-Bands Deutschlands.

Frontman Diddy Metzger der Hexer an der Bluesharp war über 20 Jahre Partner der Blueslegende Louisiana Red und zählt zu den Ausnahmetalenten der europäischen Roots Rock Szenerie. Mit Bassist Andreas Scherer, frisch gebackener Absolvent der Mannheimer Popakademie und dem Heidelberger Gitarrist Martin „Professor“ Czemmel komplettiert sich das 3 Generationen Quartett. Fazit bleibt, für Freunde authentischer Bands, die sich nicht den Zwängen der Musikindustrie unterwerfen, ist ein Konzertbesuch bei der Dynamite Daze Jubiläumstour uneingeschränkt zu empfehlen.

Colin Jamieson: drums, percussion

Diddy Metzger: voc., harmonicas

Martin Czemmel: git.

Matthias Scherer: bass