Im Jahr 2019 konnte der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart das 30. Jahr seines Bestehens feiern: Mit Lust und Freude am Singen und jeder Menge Idealismus wurde er am 18. Juni 1989 gegründet. 33 waren es vor 30 Jahren – heute sind es rund 200 aktive Sänger, die das Jahr über bei zirka 50 Terminen, vor allem bei Kirchenkonzerten und Gottesdiensten, in der Region auftreten und sich bei jährlichen Konzertreisen als kultureller Werbeträger der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg erweisen. Ziel der musikalischen Arbeit ist, an die über 1.000-jährige Tradition berühmter Knabenchöre anzuknüpfen und die jahrhundertealte Kultur geistlicher Chormusik weiterzutragen.

Dank des außerordentlichen Engagements aktiver und ehemaliger Chormitglieder, Eltern und Freunde und der Förderung durch die Landeshauptstadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg hat der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart einen hohen musikalischen und künstlerischen Standard erlangt und kann sich mit europäischen Spitzenchören messen.

Seit Sommer 2013 steht der Chor unter der Leitung von Michael Čulo, der fürs Jubiläumsjahr einige besondere Highlights geplant hat: so hat die Konzerttournee des Chors heuer erstmalig nach Argentinien geführt, unter anderen einer Konzerteinladung der Academia Bach de Buenos Aires folgend. Des Weiteren können sich die Freunde des Chors auf gleich mehrere Uraufführungen im Laufe des Jahres freuen: Unter dem Motto „Württemberg trifft Baden“ erarbeiten fünf Komponistinnen und Komponisten Werke für Knabenchor und das Freiburger ensemble recherche – ein Projekt, das maßgeblich von der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert wird.