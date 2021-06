Reinhold Beckmann & Band

Reinhold Beckmann - ein Singer/Songwriter mit Herzblut und feinem Gespür für gutes Storytelling. Charmant, nachdenklich und angenehm selbstironisch. Er holt die Menschen ab mit seiner Musik, ist mit ihnen im Gespräch. Beeindruckt mit gefühlvollen Balladen ebenso wie mit kraftvollen, fast rockigen Nummern. „Es ist wichtig, dass man die Musik liebt. Noch wichtiger aber ist es, dass das Publikum spürt, dass man von der Musik auch zurückgeliebt wird.“, sagt er selbst. Reinhold Beckmann und seine Musiker Johannes Wennrich (Gitarre), Thomas Biller (Bass), Jan-Peter Klöpfel (Keyboards, Trompete) und Robin McMinn (Schlagzeug) haben einen exzellenten wie auch eigenen Klang gefunden.

Bereits für 30. April gekaufte Karten behalten für den neuen Termin am 15. Juli 2021 ihre Gültigkeit. Sollte der neue Termin für Kartenbesitzer*innen nicht passen, können Sie sich an elena.baumgartner@gueglingen.de oder unter der Tel. 07135/ 108-24 mit der Bitte um Stornierung an das Rathaus wenden.