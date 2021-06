Anna Margolina Band

Wo Jazz draufsteht, ist nicht nur Jazz drinnen: die Berliner Band um Anna Margolina arrangiert, interpretiert und improvisiert Songs verschiedenster Genres und Kulturen und lässt sie überraschend neu erklingen. Die Musiker kamen aus allen Himmelsrichtungen zusammen, um auf zahlreichen Bühnen einen gemeinsamen Ton anzustimmen. Jazz ist hier breit gefasst - unterhaltsam, bewegend und voll aus dem Leben!

In ihrem aktuellen Konzertprogramm „Sing me a swing song and let me dance“ stellen Anna Margolina und ihre Band das Great American Songbook der 1930er bis 50er Jahre vor und verbreiten die bewegende Lebensfreude der Jazz- und Swingmusik.

Zu hören sind bekannte Titel von George Gershwin, Irvin Berlin und Cole Porter, parallel dazu werden Episoden aus der New Yorker Jazzszene erzählt. Die Band spielt Rhythmen, bei denen man kaum stillsitzen kann - im Anklang einer vergangenen, aber nicht vergessenen Zeit.