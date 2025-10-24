Ein sprühendes Programm, das das Publikum mitreißt und begeistert – genau das bringt die spielfreudige Folkband Colludie Stone auf die Bühne.

Unterhaltsam, witzig und mit einer ordentlichen Portion Humor präsentieren die vier Musiker ihren unverkennbaren Sound, der seit über 15 Jahren die Irish-Folk-Szene im süddeutschen Raum und darüber hinaus bereichert.

Colludie Stone steht für authentischen Irish-Celtic Folk mit traditioneller Instrumentierung und einem ganz eigenen Stil. Die Musiker schöpfen aus einem breiten Repertoire an irischen Folkinstrumenten, mit denen sie einen vielschichtigen und lebendigen Klangteppich weben. Mit spürbarer Leidenschaft und musikalischer Virtuosität interpretieren sie traditionelle Tunes, Songs und Balladen – mal mitreißend und kraftvoll, mal feinfühlig und berührend. Eigene Arrangements verleihen Klassikern frischen Wind, und auch moderne Songs finden ihren Platz im Programm, stets stilsicher eingebettet in das folkige Gesamtbild.

Das Ergebnis ist ein abwechslungsreiches Live-Erlebnis, das nicht nur musikalisch überzeugt, sondern auch charmant moderiert und mit Augenzwinkern präsentiert wird. Die Zuhörer spüren dabei stets die tiefe Verbindung der Band zur Musiktradition Irlands – zum Land der grünen Wiesen, des Tanzes und der Geschichten.

Zwei viel beachtete Alben – „Native Land“ (2015) und „Streetwise“ (2019) – erhielten beste Kritiken in der Fachpresse und bescheinigen der Band ein hohes musikalisches Niveau sowohl spieltechnisch als auch im Sound. Eine neue CD ist aktuell in Arbeit – man darf gespannt sein.