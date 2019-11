Colored Surge - on my own Album Release Show

Colored Surge

Minuten vergehen wie Tage und alles um einen herum scheint still zu stehen. Mit diesem Gefühl und dem Wunsch nach Veränderung, fand sich das Quartett aus Mannheim/Heidelberg und Ludwigshafen im Jahr 2014 zusammen, um dem eintönigen Alltag ein Ende zu setzen.

In der klassischen Rockband-Besetzung geben sie ihrem Sound die nötige Power, um die Fesseln der Bedeutungslosigkeit zu sprengen und in eine bunte Welt einzutauchen.

Mit klarem Fokus auf amerikanischem Alternative-Rock wird jedoch mit Einflüssen aus Metal, Pop und Punk subtil experimentiert.

Support:

@BraveNewWorldOfficial

Brave New World…

…eine junge Heavy Metal Band aus dem Raum Heidelberg, verbinden mitreißende Riffs mit kraftvollem Gesang.

Die Energie der Jungs ist in ihren Liedern, die durch modernen Metal und den Sound der 80er beeinflusst sind, deutlich spürbar.

Gescheiterte zwischenmenschliche Beziehungen und die daraus resultierenden Kämpfe mit sich selbst, werden in den Texten verarbeitet und dienen genauso als Inspiration wie die bestehende Herrschafts- und Gesellschaftsordnung.

Da das Leben aber nicht immer beschissen ist, kommen die gute-Laune Rock’n’Roll Vibes in Songs über gute Zeiten mit Freunden und Partys nicht zu kurz.

Zurzeit arbeiten sie an ihrem ersten Album „Underdog Nation“, welches im selbst aufgebauten Tonstudio entstehen soll.

Brave New World haben der Welt etwas zu sagen.

Join the Underdog Nation!

XX BNW XX

ÆMMA

ÆMMA ist eine fünfköpfige Band, die sich 2015 in Osthofen gründete. Die

Zusammensetzung der Band und die damit verbundenen extrem unterschiedlichen

Stileinflüsse, machten es unmöglich ÆMMA einem bestimmten Musikgenre zuzuordnen.

Kurzum definierte die Band ihren Sound als Pineapplepunk. Was man darunter

versteht fragt ihr euch? Schnelle Rhythmen, gut überlegte Texte und jede Menge

Energie. Diese Energie bringt die junge, deutschsprachige Band eindrucksvoll auf

die Bühne. Der Spaß am Musizieren steht für ÆMMA im Vordergrund, sowohl im

Proberaum als auch live auf der Bühne. Seid also bereit dafür dass es knallt,

wenn ÆMMA die Bühne betritt.

SPECIAL GUEST:

Devil May Care

Wohin bloß mit all der Energie, all den Gefühlen, die zurückbleiben, wenn ein wichtiger Mensch für immer geht? Devil May Care haben ein Ventil gefunden: Ihr zweites Album „Echoes“. Die Würzburger verarbeiten darauf den Tod eines Familienmitglieds und stellen die Frage danach, welche Spuren wir alle auf der Welt und im Leben unserer engsten Vertrauten hinterlassen. Herausgekommen sind zwölf Post-Hardcore Songs, deren Sound spiegelt, wie nahe sich Schmerz, Wut, Hoffnung und Liebe sein können, wenn man trauert.

Seit 2012 machen Tim Heberlein (Gesang, Gitarre), Lukas Esslinger (Gitarre), Moritz Hillenbrand (Bass) und Joachim Lindner (Schlagzeug) gemeinsam Musik. Elemente aus dem klassischen Hardcore treffen auf hymnische Gitarren, Tim Heberleins klarer Gesang auf rohe Shouts – Emotionen in Musik zu verpacken gehört zu den großen Talenten von Devil May Care. Zahlreiche Shows – unter anderem als Vorband von Stick To Your Guns – haben sie in ihrer sechsjährigen Geschichte als Band immer enger zusammenwachsen lassen und dafür gesorgt, dass sie sich eine treue Fanbase erspielen konnten.

Das Vertrauen zur Band, aber auch zum Publikum hat sicherlich dazu beigetragen, dass Tim Heberlein sich öffnen konnte. In den Texten für „Echoes“ beschäftigt er sich mit dem Tod seines Vaters.