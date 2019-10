"Coloured Grey" Prog-Folk

Das Ludwigsburger Akustik-Duo COLOURED GREY bringt am 09.11.19 den Prog-Folk in die Apotheke. Dank Looper, Percussion und dem akzentuierten Einsatz von Gesangseffekten überraschen die Beiden mit einem ganz eigenen Sound und ungewöhnlichen Arrangements. In ihren Kompositionen lassen sie sich ungern auf das Schubladendenken festgefahrener Genres ein. Sie suchen immer nach dem „richtigen“ Sound für die Geschichten, die sie erzählen. Silke (Gesang) und René (Gitarre) können dabei auf langjährige Erfahrungen in den verschiedensten Bandformationen zurückgreifen, und so spielen sie neben ihren eigenen Stücken auch ein paar ausgewählte Cover von ihren Lieblingssongs aus den letzten drei Jahrzehnten.

Wer mal reinhören möchte: https://soundcloud.com/coloured-grey Weitere Infos: www.facebook.com/ColouredGrey und www.dieapothekegallery.com