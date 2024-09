Willkommen zum Colourful English Event in der Angelika Paints Galerie & Atelier! Begleiten Sie uns am Dienstag, 10. September 2024, von 18:30 bis 20:00 Uhr für einen Abend voller Kreativität und Inspiration. Dieses Event ist perfekt für Kunstliebhaber, die die Welt der englischen Malerei entdecken möchten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Englisch zu üben, während Sie malen. Alle Materialien, einschließlich einer Leinwand und Farben, sind im Preis inbegriffen.

Welcome to the **Colourful English** Event at Angelika Paints Galerie & Atelier!

This event is perfect for art enthusiasts looking to explore the world of English painting. Don't miss this opportunity to practice speaking English while painting. All materials including a canvas and paints are included.

See you there!