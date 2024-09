Der Theaterkeller präsentiert: Manfred Bretter and Friends featuring Hilde Stadelmaier: Colourful House - Lieder so bunt wie das Leben, aus der Feder von Manfred Bretter, Singer and Songwriter.

Gitarre und Gesang: Manfred Bretter

Texte und Gesang: Hilde Stadelmaier

Percussion: Markus Schumm