"COLOURS and STRIPES" - Gudrun Heller-Hoffmann

Pressetext ( aus art-quartal 2023)

Produzentengalerie Pupille

Gudrun Heller-Hoffmann

COLOURS and STRIPES

Abstrakte Fotografie

So 05. März 23 – So 02. April 2023

In meinen Fotoarbeiten verwandle ich Ausschnitte aus der Realität in eine abstrakte Farb - und Formgestaltung, die sich einer Einordnung in reale Gegebenheiten entzieht. Die Kompositionen sind von Gegensätzen und der Betonung der Richtungen in Formen und Linien geprägt, wobei die Diagonale bevorzugt wird. Auch die Überlagerungen von Licht und Schatten mit ihrer formverändernden Wirkung tragen wesentlich zur Bildgestaltung bei.

Eröffnung: Sonntag, 5.3.2023, 11 Uhr

Einführung: Wolfgang Stöhr

Öffnungszeiten: Fr und So 14 -17 Uhr