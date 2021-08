Eberhard Weber

Nun ist es soweit: Die Ausstellung „Eberhard Weber. Colours of Jazz“ ist endlich geöffnet und Jazz kommt ins Stadtmuseum im Gelben Haus in Esslingen am Neckar. Die Schau ist dem großen Jazzbassisten Eberhard Weber gewidmet, der in Esslingen aufgewachsen ist. Gemeinsam mit national und international herausragenden Musikern hat er den Jazz in die Moderne geführt.

Viel Musik und zahlreiche Objekte erzählen den musikalischen Lebensweg von Eberhard Weber. Die Ausstellung dreht sich aber nicht nur um prägende Stationen seiner persönlichen Jazzgeschichte. Mit der Entwicklung des Jazz in Deutschland und insbesondere in der „Jazzstadt“ Esslingen wird auch das Umfeld präsentiert.

Die Ausstellung wurde vom Stadtmuseum im Gelben Haus zusammen mit dem Verein Deutsches Jazzmuseum e. V. erarbeitet. Ursprünglich sollte sie schon zu Eberhard Webers 80. Geburtstag im Jahr 2020 gezeigt werden, musste jedoch wegen der Corona-Pandemie bis jetzt verschoben werden.

Eberhard Webers musikalische Entwicklung prägten frühe Hörerfahrungen im Elternhaus und die ständige Auseinandersetzung mit den Zeitströmungen. In seiner Kindheit und Jugendzeit in Esslingen unternahm er schon früh eigene Schritte in der Musik. Später arbeitete er mit dem Pianisten Wolfgang Dauner und dem Gitarristen Volker Kriegel zusammen und gehörte zur Jazzszene der damaligen deutschen „Jazzhauptstadt“ Frankfurt/Main.