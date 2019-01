Colours of Life

Tanzen ist eine wunderbare Möglichkeit Gefühle auszudrücken. Wir laden euch ein das Menschsein in all seinen Facetten zu erleben - was uns bewegt, wie Lebensfreude, Liebeskummer oder seinen Platz im Leben zu finden. Mit verschiedenen Tanzstilen wie Hip Hop, Jazz - und Modern Dance zeigen ca. 100 Schüler und Schülerinnen des STEPS Tanzstudios wie unterschiedlich wir Menschen sind.

Choreographie: Marilena Grafakos, Iris Joachim, Debora Piluso

Musik: The Weeknd, David Guetta, John Legend, Ofenbach, Boney M., Phil Collins, u.a.