Coltan ist keine Zahncreme

Digitalisierung braucht viele Rohstoffe.

Coltan ist einer von ihnen: ein Gemisch aus Columbit und Tantalit.Tantal, ganz besonders interessant für die Mikrotechnologie, verbaut z.B. in Handys, wird immer noch in zahlreichen kleinen Minen unter unmenschlichen Bedingungen geschürft. Die Macht der bewaffneten Milizen, die sich an dem Ertrag aus den Minen bereichern, führt zu einem grausamen Krieg gegen die eigene Bevölkerung.

Den Preis für unsere Handys bezahlen in der Demokratischen Republik Kongo die Frauen, häufig mit ihrem Leben.

Eine Wanderausstellung des Soroptimist International Club Aalen/Ostwürttemberg präsentiert vom SI Club Ellwangen/Jagst