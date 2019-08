Coltrane-Special

Band in the bix

Im Jahre 2018 wurde ein sensationeller Fund gemacht: unveröffentlichte Aufnahmen aus den besten Zeiten des klassischen John Coltrane Quartetts. Und diese sind vergangenen Sommer als Doppel-CD unter dem Namen "The Lost Album" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Dies ist für die Macher der Band in the BIX – als u.a. Experten für Coltranes Musik – Anlass, diese erneut live vorzustellen.

Obi Jenne hatte als Zwölfjähriger das große Vergnügen, zwei musikalische Tage mit Elvin Jones verbringen zu dürfen was für ihn eine der wichtigsten Begegnungen gewesen ist. Libor Sima befindet sich sowohl von der Tongebung als auch technisch glasklar in der Tradition von John Coltrane. Klavierprofessor Olaf Polzien ist wie Bassprofessor Schulz der absolute Fachmann für die Musik dieser Band.

Freuen Sie sich auf Stücke, die teilweise keinen Namen haben und schwelgen sie in den für den modernen Jazz extrem wichtigen sechziger Jahren, in denen John Coltrane neben Miles Davis der meist beachtete Künstler war. Atemberaubende Improvisationen, inspiriertes kollektives Spielen ohne Hierarchien, ein offenes System mit unbändiger Energie und Spielfreude und nicht zuletzt grandiose Kompositionen erwarten uns an diesem Abend.

Besetzung: Libor Sima (sax, arr); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr, ld)

Mehr Infos unter: https://obijenne.de/bands/band-in-the-bix-info/