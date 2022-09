Columbian Neckties + Lombego Surfers

COLUMBIAN NECKTIES

Wer noch zu jung ist, um sie zu kennen, oder wer schon so alt ist, dass er's bereits wieder vergessen hat, dem sei gesagt:

Diese dänische Truppe verbindet dreckigen Punk-Rock'n'Roll nach Art der DEAD BOYS, THE SAINTS oder THE PAGANS mit der unbändigen Energie der frühen NEW BOMB TURKS und gibt zusätzlich einige richtig fiese Hardrock-Riffs in der Tradition von ROSE TATTOO und AC/DC sowie eine recht ordentliche Prise MC5 hinzu – das Ergebnis dieser überaus explosiven Mischung ist dann "aus allen Rohren feuernder Garage-Punk-Rock'n'Roll Deluxe", der über einen hinwegrast wie ein Hochgeschwindigkeitszug im Tiefflug und dabei dermaßen konsequent im roten Bereich fährt, dass einem Angst und Bange werden könnte. Jetzt endlich wieder einmal in Stuttgart, mit neuer Single im Gepäck!

THE LOMBEGO SURFERS

"Gimme, Gimme the Shakes", schreit Sänger Anthony Thomas ins Mikro – und der gebürtige Amerikaner weiß, wovon er da singt: Vor mehr als 30 Jahren hat er sich mit diesem in seiner Schweizer Wahlheimat gegründeten Trio auf den Weg gemacht, um den Rock'n'Roll mit einer Mischung aus Surf, Garage-Rock und Punk zu retten. Dabei gilt die Devise "weniger ist mehr" und sie lassen es gerne mal krachen, dass der Putz von der Decke bröckelt, denn sie lieben das Rohe und Gewalttätige aus den Pioniertagen des Undergrounds und verehren THE STOOGES und die MC5 sowie LINK WRAY, die RAMONES und SONNY VINCENT. Nicht selten wurde die Band daher auch bereits als "europäisches Pendant zu DEAD MOON" bezeichnet... und das alles andere als unverdient!