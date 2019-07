× Erweitern www.musiccircus.de Combichrist

COMBICHRIST wurde im Jahr 2003 gegründet und verschmolz die Hardcore-Vergangenheit mit der elektronischen Gegenwart des Gründers Andy LaPlegua zu einem einzigartigen mechanischen Musikmonster.

Seit der Veröffentlichung des ersten COMBICHRIST-Albums The Joy of Gunz haben LaPlegua und COMBICHRIST sechs Alben veröffentlicht; darunter auch We Love You aus dem Jahr 2014 und zahlreiche EPs, während sie gleichzeitig die Billboards Top-10-Dance-Singles-Chart knackten. Ihr letztes veröffentlichtes Studioalbum, This is Where Death Begins, wurde von LaPlegua und Oumi Kapila (Filter) produziert und vom legendären Vlado Meller (Red Hot Chili Peppers, Slipknot) gemastert. Es ist ein apokalyptischer Gigant aus Gitarren, Electronica, höllischen Trommeln und dunklen Elementarkräften. Es ist mit Sicherheit die bisher größte Leistung von COMBICHRIST und hat der Band einen Platz in den Top 30 der Charts in Deutschland gebracht. COMBICHRIST plant, 2019 diesen Erfolg auszubauen und mit One Fire zu seinen industriellen Wurzeln zurückzukehren.