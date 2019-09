× Erweitern (c) ElkeWalter Come AN sing

Am Sonntag, den 20. Oktober findet die Aufführung eines Rock-Oratoriums für Solovocals, Chor und Band über Martin Luther um 17.00 Uhr in der Gumbertuskirche statt.

Den Text verfasste der Autor Gerd Scherm, die Musik ist von Manuel de Roo. Die Ausführenden sind die Sänger Daniela Gunreben, Tobias Freund, Christopher Kessner, der Dekanatschor „Come`AN`sing“ und eine Rockband um Samy Saemann und Steff Porzel von „BAF“. Zu Gerd Scherms bekanntesten Werken gehören die „Nomadengott-Saga“ und seine Dramen. Scherm, dessen Schwerpunkt historische Themen sind, schrieb für das Ansbacher Theater zwei Markgrafen-Stücke. Er war Gastdozent an der Universität St. Gallen, an der Freien Universität Berlin und an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Scherm wurde u.a. mit zwei Stipendien des Auswärtigen Amtes, dem Wolfram-von-Eschenbach-Förderpreis, der Matthias-Claudius-Medaille, dem Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und zuletzt 2018 mit dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet. Über „Luther Rock“ schreibt Gerd Scherm: „Mich reizte die Person Martin Luther: Ein Mensch, der in seinem Fühlen tief im Mittelalter wurzelt, in seinem Denken aber an der Schwelle zu einer neuen Zeit steht. Ein Reformer, der ungewollt zum Revolutionär wurde; ein Mensch, der sich vor dem Teufel fürchtete, aber dem Papst die Stirn bot. In meinen Texten habe ich die „Leuchtzeichen“ seines Weges behandelt, aber auch immer wieder auf die privaten Seiten Luthers geblickt, vor allem auch auf die Beziehung zu seiner Frau. Mein Blick ist der eines zerbrochenen Spiegels mit vielen Facetten und auch scharfen Kanten. Es ist Luther und es ist Rock.“ Manuel Tobias de Roo studierte bis 2005 in einem individuellen Magisterstudium Komposition und Neue Medien bei Reinhard Febel an der Universität Mozarteum in Salzburg. Von 2003 bis 2005 war er Vorsitzender der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Mozarteum. Im Jahre 2004 war er Teilnehmer im Fach Dirigieren bei der Internationalen Ensemble Modern Akademie in Schwaz. Ab 1997 wurde er regelmäßig für Konzerte, Musical- und Opernproduktionen vom Tiroler Landestheater, dem Salzburger Landestheater und dem Mozarteum Orchester Salzburg engagiert. Dabei entstand ein umfassendes Repertoire an Orchesterliteratur. Er ist Mitglied beim oenm - Österreichisches Ensemble für Neue Musik in Salzburg und hat vielfach beim Klangforum Wien und den Bamberger Symphonikern gastiert. Konzertreisen führten ihn u.a. nach Budapest, Mailand, Stockholm, Venedig, zu den Salzburger Festspielen oder zuletzt etwa mit Kammermusikpartnerin Angela Isidora Leal Rojas zum Diabelli Sommer Mattsee. Kompositionsaufträge erhielt er u.a. vom Festival Klangspuren Schwaz, dem Theater Heidelberg sowie der Salzburg Biennale.