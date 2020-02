Der im Januar 2019 neu gegründete Dekanatschor „Come´AN`sing“ gibt am Sonntag, den 29. März um 17.00 Uhr in der Marienkirche Großhaslach ein Konzert. Unter der Leitung von Dekanatskantor Carl Friedrich Meyer singen die ca. 50 Sängerinnen und Sänger unter dem Motto „Welcome to my father`s house“ Gospelsongs und Spirituals. Auftritte hatte der Dekanatschor vergangenes Jahr bei Konzertandachten in Flachslanden, Bechhofen und in St. Johannis Ansbach. Ergänzt wird das Programm durch Instrumentals von Johannes Stürmer (Trompete) und Carl Friedrich Meyer (Klavier) sowie durch Lesungen von Pfarrerin Juliane Jung.