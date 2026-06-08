Come around, hang around!

Winter ist vorbei – Hang Around bleibt!

Alles bleibt beim alten:

Kein Kaufzwang

Kein Motto

Keine Verpflichtungen

Ihr könnt bei diesen Öffnungszeiten eigene Getränke mitbringen – falls ihr welche bei uns kaufen wollt, ist das aber auch kein Problem!

-Macht doch was ihr wollt!-

Genießt unseren schönen Garten, hängt eure Füße in die Echaz, macht einen Grillabend an unserer Grillstelle, spielt Billard, sprüht Graffitis, usw. Ihr wisst Bescheid!

Wenn ihr eigene Ideen habt und bei der Umsetzung unterstützung oder Materialien braucht, helfen wir euch natürlich dabei!