Come around, hang around!

Der Winter naht – Hang Around bleibt!

Wir öffnen weiterhin jeden Donnerstag für euch!

Alles bleibt beim alten: Kein Kaufzwang, kein Motto, keine Verpflichtungen.

Ihr könnt bei diesen Öffnungszeiten eigene Getränke mitbringen – falls ihr welche bei uns kaufen wollt, ist das aber auch kein Problem!

-Macht doch was ihr wollt!-

Hört ein bisschen Musik, trinkt was leckeres, macht einen Grillabend an unserer Grillstelle, spielt Billard, Tischkicker, Tischtennis sprüht Graffitis, usw. Ihr wisst Bescheid!

Wenn ihr eigene Ideen habt und bei der Umsetzung unterstützung oder Materialien braucht, helfen wir euch natürlich dabei!