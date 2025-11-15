COME AS YOU ARE! *Die Alternative, Punkrock, Grunge und Indie-Rock Party im Goldmarks

Goldmark's Charlottenplatz 1, 70173 Stuttgart

Come As You Are

Bier, Alternative, Grunge, Punkrock, Indie, Punk, Rock und Schnapps solltest du halt schon ein bisschen mögen…

Nirvana, Tool, Fugazi, Salo, Egotronic; Killers, Strokes, Linkin Park, Franz Ferdinand, The Police, Pixies, System of a Down, Jimmy Eat World, Amyl a.t.S,Interrupters, Beatsteaks, Nofx, Alarmsignal, Egotronic, Strokes,Hives, Millencolin, Bad Religion, Knochenfabrik, Pascow, Supersuckers, Ataris, Placebo, Pisse, Team Scheisse, Wizo, Kyuss, QOTSA, Pascow, Donnas, Offspring, Turbonegro, Rise Against, Pennywise, AgainstMe!, Baboon Show , Danzig, Kyuss, Deftones, Downset,  …. und und und

Ugazz! und der Bru bringen die besten Gitarren auf die Tanzfläche!

