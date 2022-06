Das autobiographische Solostück George Serembas erzählt von seinem Aufwachsen im Uganda der 1960er und 1970er Jahre, also vor allem zur Zeit Milton Obotes und des berüchtigten Idi Amin.

Als junger Student setzt sich Seremba für ein demokratisches Uganda ein und gerät damit in Widerstand zu Milton Obotes Herrschaft. Am 10. Dezember 1980 wird er deswegen von Obotes Geheimpolizei festgenommen und im Todeswald von Namanve exekutiert. Seremba überlebt diese Exekution schwer verwundet und kann zuerst ins Exil nach Kenia fliehen, dann erhält er Asyl in Kanada. Mit der Ankunft in Kenia endet das 90-minütige Stück, das im ersten Teil vor allem Kindheit und Jugend, im zweiten die Nacht der Entführung und die Rettung in den Blick nimmt. An der Makerere University in Kampala hat Seremba Schauspiel studiert; in Kanada arbeitet er seit den 1980er Jahren als Schauspieler in Film und Theater und verfasst das Stück Come Good Rain, für das er 1992 den Dora Maver Moore Award erhält und mit dem er in den Folgejahren in verschiedenen englischsprachigen Ländern mehr als 300 Mal auftritt.

Zu einer Aufführung in Deutschland kam es bislang nicht. Das Stück über Kindheit, Adoleszenz, Stärke und Widerstand unterhält und erschüttert. Als Soloperformer verkörpert Seremba alle Figuren, die im Text auftreten, auf der leeren Bühne eindrucksvoll. Unterstützt wird er von einem Djembé-Spieler. Serembas Geschichte ist eine paradigmatische Geschichte vom Überleben. Angesichts der politischen Lage Ugandas heute hat sie nichts an Aktualität verloren. Doch auch über den direkten Bezug zu Uganda hinaus wirft das Stück einen Blick auf postkoloniale Geschichte einerseits, die Erfahrung von Widerstand, Gewalt und Todesgefahr andererseits, die universell ist: »Seremba was born to tell his story […]. He is a natural story teller whose true gift is the manner in which he infuses his tale of death with hope and compassion […]. Powerful, rewarding and very highly recommended« (Lorcan Roche, Irish Independent).