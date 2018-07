Come in and stay a While

Sie lieben es zu Singen und singen von der Liebe: von tausend glühenden Worten, von tausend unerfüllten Wünschen, von Küssen und Seufzern, von heißem Sehnen und bitterem Abschiednehmen. In den Madrigalen von Monteverdi und Dowland, in sephardischen Volksliedern, aber auch in zarten Jazzarrangements und swingenden Filmmelodien wird die Liebe bitter-süß besungen. Dazu breiten die Stuttgarter Jazzer Christoph Sauer am Bass und Benedikt Moser am Piano groovige Standards und Improvisationen aus.Das Vokalensemble Quintessenz vereinigt Sangesbegeisterte rund um Stuttgart und tritt bald 20 Jahre zusammen auf.