Come Together – Classic Rock Tribute

Wenn Musik Generationen verbindet, dann entsteht Magie. Genau das geschieht bei Konzerten der Band COME TOGETHER. Eine Band, die den Geist des Classic Rock nicht nur zelebriert, sondern ihn lebt.

Die Musiker nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch die goldene Ära des Rock, mit Leidenschaft, Authentizität und einem Sound, der bewegt. Der Name COME TOGETHER ist dabei kein Zufall, sondern Teil einer langen Geschichte: Nach den Kultbands REVOLVER (1981) und NUMBER NINE (1987) schließt sich mit ehemaligen Mitgliedern dieser Bands nun der Kreis – und der rote Faden bleibt bestehen. Das Repertoire der Band ist mehr als nur ein Streifzug durch den Classic Rock – es ist eine echte Entdeckungsreise. Neben Klassikern von Foreigner, Rainbow, Led Zeppelin, Bon Jovi, Toto und Deep Purple finden sich immer wieder unerwartete Schmuckstücke von Genesis, Black Sabbath oder Queen. COME TOGETHER steht für generationsübergreifende Leidenschaft und handgemachte Musik.