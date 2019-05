Come together Tanzland

TANZLAND steht für die Verbreitung zeitgenössischen Tanzes und richtet sich an alle Menschen. In dieser Eröffnungsveranstaltung nach über zweijähriger Vorbereitung, zufällig am 10. Todestag von Pina Bausch, der Kultfigur des modernen Tanztheaters, wird das zweijährige Projekt vorgestellt.

Das Ballett Theater Pforzheim präsentiert Ausschnitte aus seiner Spielzeit. Ballettdirektor Guido Markowitz stellt die Arbeit der Companie vor und erläutert das Gesamtprojekt. Beim anschließenden „Meet and Greet“ für alle Interessierten am Ballett und am weiteren Programm besteht Gelegenheit näheres zu erfahren und sich gleich für Workshops anzumelden.

Außerdem erhalten Sie Eindrücke vom unmittelbar bevorstehenden Musical der Kelternspiele „EINE HOCHZEIT ZUM VERLIEBEN“, in dem auch eine moderne Tanzchoreographie dargeboten wird.

Bitte achten Sie auf öffentliche Berichterstattungen und Aufrufe zu Anmeldungen