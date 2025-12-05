Come Together Vol. 3 - Beat07 live!

BurgForum Köngen Burgweg 42, 73257 Köngen

Die Jahresabschluss-Party der Trafo Hausband.

Beat07 - Pop und Rock.

Hulapalu- war einmal. Aber tatsächlich war es der erste beliebteste Song der wahrscheinlich jüngsten Boyband Köngens. 80 Millionen Fans, das wäre ein Traum von Beat07. Tatsächlich war der Song „80 Millionen“ von Max Giesinger der Titel des allerersten Songs der Band. Und mit dieser Einstellung, 80 Millionen Fans zu haben, möchte BEAT07 auch in die Zukunft starten und eigene Songs schreiben.

