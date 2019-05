Das Comedian Jazz Quintett hat sich dem klassischen Jazz der 1920er Jahre verschrieben. Ihre Vorbilder sind Louis Amstrong und Kid Ory mit den „Hot Five“. Erinnerungen an die „Goldenen Zwanziger“ werden wach mit dem Posaunisten Martin Hueber (war Mitglied im Staatstheater Stuttgart), dem Trompeter HP Ockert (ehemaliges Mitglied des Bundesjazzorchester, Preisträger Kunststiftung Baden Württemberg), dem Klarinettisten und Sänger Manfred Schütt (auch bekannt durch Radio und TV-Auftritte), sowie dem Kontrabassisten Hansi Schuller (SWR4 Band) und Martin Schempp (Tenorbanjo, Gründungsmitglied der legendären „Di-Di-Dixie-Wusler“).

Nach Ihren Erfolgen in der Konzertreihe von Matthias Holtmann und Konzerten in renommierten Jazz-Clubs in Süddeutschland mit regelmäßig ausverkauften Reihen zählen Sie zu den führenden Bands mit Musik der 20er Jahre.

Ihr Programm für das Konzert am 24.5.19 ist die Geschichte des Jazz.

1917: 100 Jahre erste Jazz Schallplatte. Titel wie „Dixie Jass Band One-Step“ und „Livery Stable Blues“ gehören dazu.

Vorverkauf: € 15,00/ € 12,00 Schüler/Studenten

Abendkasse: € 17,00/€ 15,00 Schüler/Studenten

Kinder bis 12 Jahre frei.