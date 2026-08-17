COMEDY ABEND

Die jesidischen Geschwister Tahsin Mirza und Layla Mirza sind aus dem Irak über das Mittelmeer geflüchtet. Gemeinsam erzählen sie von ihrem Leben und ihren Erfahrungen.

Die jesidischen Geschwister Tahsin Mirza und Layla Mirza sind aus dem Irak über das Mittelmeer geflüchtet. Heute leben sie in Nordrhein-Westfalen. Er ist Stand-up-Comedian, sie ist Model. Gemeinsam erzählen sie von ihrem Leben und ihren Erfahrungen. Sie sprechen über Flucht, Familie und das Leben zwischen verschiedenen Kulturen – lustig, aber auch nachdenklich.