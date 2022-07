Comedy am Fluss: Naim and friends

Die Veranstaltungsreihe „Comedy am Fluss“ sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände. Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne.

Naim Jerome Antoine Sabani

Wer erkennen will was „Scheitern in allen Lagen“ bedeutet muss Naim Jerome Antoine einfach live auf der Bühne erleben. Der aufgeweckte Kosmopolit versucht seinen harten Job als Friseur, das Leben als Single, gescheiterter Ehemann, Hobbykoch und Nudist auf die Kette zu kriegen.

Wer spritzige Gags und trockenen Schwäbischen Humor erwartet ist bei ihm genau richtig. Lehnt euch zurück, wenn der sympathische Loser seine eigene komische Sicht der Dinge zwischen Haarschnitten, Dating-Portalen und Thaimassagen erklärt.

Sein Credo ,,Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen“.

Naim Jerome Antoine, den Namen muss man erst mit Leben füllen. Naim ist wie eine Kiwi. Außen weich, innen ganz weich. Lasst es Euch nicht entgehen wenn Naim aus Aspach (Nachbar von Andrea Berg) sein Leid mit viel Humor aber auch verletzten Gefühlen auf bezaubernde Art vorträgt.

"Naim ist fast so witzig wie Mario Barth ...... nur fetter."

Jonas Greiner

Ist die Nachwuchshoffung der Ostdeutschen Comedy-Kabarettszene. Der 24- jährige Thüringer ist seit über 4 Jahren auf den Bühnen Deutschlands unterwegs, und ist mittlerweile weit über seiner „Heimat“ bekannt.

So war er mittlerweile schon bei den bekannten Comedy Contest des NDR, HumorZone-Gala im ARD und MDR zu Gast. Als Newcomer des Jahres wurde er mit dem Güldenen August von Olaf Schubert höchstpersönlich ausgezeichnet .

Serdar Karibik

ist einer der heißesten Newcomer Deutschlands!

Mit seiner authentischen & sympathischen Art erobert der gebürtige Schwabe, die Comedy Bühnen in Deutschland. Der Nightwash, Quatsch Comedy Club und Trierer Comedy Slam Finalist ist auch bald bei Comedy Central's legendärem Roast Battle zu sehen. Mit seinen millionenfach geklickten Clips sorgt er auch in den sozialen Medien für Aufsehen. Serdar‘s spontanen Interaktionen mit dem Publikum sind jetzt schon Kult. Sein erstes Solo "GANZ GROẞES KINO" steht in den Startlöchern. Kommt am besten selbst vorbei und lasst euch überzeugen.