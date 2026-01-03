Comedy aus dem wilden Ländle! - SchwabenNacht Uhingen

Lachen, bis die Tränen fließen! Die große Comedy-Show aus dem wilden Ländle.

Mit den Kächeles, Link Michel, Leibssle und Karl-Heinz Dünnbier. Freu dich auf einen schwäbischen Comedyabend gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: einem Herz voller Humor, einer ordentlichen Portion Schlitzohrigkeit und pointiertem Witz.

Unter dem Motto „Comedy aus dem wilden Ländle“ erwartet dich ein Angriff auf die Lachmuskeln – so lustig, dass selbst die Maultaschen vom Teller hüpfen. Die SchwabenNacht – der perfekte Mix aus Comedy, Kabarett und Lebensfreude. Jetzt Tickets sichern – und die besten Plätze schnappen!