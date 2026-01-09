Comedy City Battle – Tübingen vs. Berlin: Das epischste Comedy-Duell kommt ins Sparkassen Carré nach Tübingen!

Wo sind die lustigsten Comedians Deutschlands zuhause? Diese Frage wird am 07. Februar 2026 im Sparkassen Carré Tübingen mit jeder Menge Lacher, Leidenschaft und lautstarken Pointen beantwortet! Beim Comedy City Battle – Tübingen vs. Berlin treten zwei Städte in einem packenden Schlagabtausch gegeneinander an. Drei Comedians pro Stadt kämpfen mit ihren besten Gags und der schärfsten Schlagfertigkeit um die Gunst des Publikums – denn nur das Publikum entscheidet, welche Stadt als Sieger nach Hause geht!

Seit 2015 begeistert der Comedy City Battle die Zuschauer in München und Berlin – immer vor ausverkauften Rängen. Jetzt ist es endlich an der Zeit, dass Tübingen sich dieser Challenge stellt! Berlin ist bereit – doch hat Tübingen das Zeug dazu, die Comedy-Krone zu erobern?

Freut euch auf eine Show, die anders ist als alle anderen Comedy-Events in Deutschland: lauter, emotionaler und voller Überraschungen. Wer Comedy liebt, darf dieses Spektakel nicht verpassen!