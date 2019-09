Comedy Clash Stuttgart

Der Stuttgarter Comedy Clash geht am 22.9. in die nächste Runde und startet nach der Sommerpause wieder durch. In acht monatlichen Vorrunden treten jährlich seit 2011 lustige und vielversprechende Comedy-Newcomer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum auf.

Sechs Comedians haben dabei jeweils 15 Minuten Zeit, das Publikum zu bespaßen, welches am Ende den Gewinner bestimmt. Alle Gewinner treten dann abschließend am 9. Mai 2020 nochmals gemeinsam im Theaterhaus Stuttgart zum großen Finale auf. Die sechs Comedians im September sind: Carl Josef, David Werker, Erika Ratcliffe, Juri von Stavenhagen, Luan und Sertac Mutlu.

Comedy Clash, Sonntag, 22. September, 19 Uhr,

Universum Stuttgart, www.comedyclash-stuttgart.de