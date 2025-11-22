Nach den überaus erfolgreichen Contest-Abenden 2023 und 2024 findet in diesem Jahr der 3. Vaihinger Comedy Contest statt.

Wie schon im letzten Jahr wird auch dieses Jahr ausschließlich das Publikum über die Platzierungen entscheiden. Dem/r GewinnerIn winkt ein Preisgeld in Höhe von 200€, für den 2. Platz gibt es 100€ und für den 3. Platz 50€.

Als Moderator des Abends und fürs Featuring konnten wir wieder Joni Zwick gewinnen. Joni ist in der Comedy-Szene kein Unbekannter und tritt hauptsächlich in Stuttgart, z.B. beim Comedy Clash aber auch in Berlin auf. Gemeinsam mit seinen Freunden hat er zudem jeden Mittwoch eine eigene Show.

Also seid dabei beim 3. Vaihinger Comedy-Contest – auf oder vor der Bühne - your choice!